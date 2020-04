Ricciardi contro tutti, ribatte a Salvini e FdI: "Io polemico nell'interesse della salute dei cittadini"

Walter Ricciardi, consulente del ministro della Sanità Roberto Speranza per l'emergenza coronavirus, passa all'attacco dopo le accuse che gli sono piovute addosso da tutto il centrodestra, ma sopratutto dal segretario della Lega Matteo Salvini e da vari esponenti di Fratelli d'Italia. "È una fase in cui, se ci sono polemiche da fare, le faccio solo nell’interesse della salute dei cittadini", dice all’Adnkronos Salute il medico e professore ordinario d'Igiene e Medicina preventiva, riferendosi agli attacchi e ad alcune richieste di dimissioni giunti per polemiche relative alla sua qualifica in seno all’Organizzazione mondiale della sanità (Oms). «Per ragioni di precisione chiedo a tutti i media italiani di definire la mia qualifica membro italiano del comitato esecutivo dell’Oms e consigliere del ministro Speranza per il coordinamento con le istituzioni sanitarie internazionali", scriveva Ricciardi su Twitter il 26 febbraio 2020. "Tre giorni dopo l’inizio della mia collaborazione con il governo - ricorda oggi - proprio per evitare equivoci".Ma proprio oggi l'Oms, in una nota indirizzata alla stampa italiana, invita i giornalisti a "evitare espressioni che suggeriscano che il professor Ricciardi lavori per l’Oms o che la rappresenti". Non rappresentano quindi necessariamente il punto di vista dell’organizzazione le opinioni espresse da Ricciardi anche a proposito del Covid-19.

A scatenare le accuse di Salvini, però, era stato anche un altro episodio: un tweet contro il presidente degli Stati Uniti Donald Trump rilanciato dallo stesso Ricciardi. "Uno dei consulenti del governo mette i tweet insultando Trump... c’è un paese come gli Usa, che dona decina di milioni di euro di aiuti all’Italia" e "un signore che lavora per il governo mette un tweet dove c’è gente che prende a pugni un pupazzo con la faccia di Trump", aveva ricordato a "Non è l’arena" su La7 il leader della Lega. E alla domanda se Ricciardi avrebbe fatto bene a dimettersi, Salvini aveva risposto: "Mi sembra evidente".