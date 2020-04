Furia Meloni su Conte: quindici task force con 450 esperti e non fanno un decreto

La leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni torna all'assalto del governo del premier Giuseppe Conte. Ci sono 15 task force con 450 esperti distribuiti nelle varie commissioni istituite per condurre il Paese alla Fase 2 dell'emergenza coronavirus. Ma del decreto aprile ancora non c'è traccia.

In un messaggio pubblicato su Facebook la leader di FdI snocciola i numeri dell'esecutivo e delle professionalità in campo per riaprire, almeno nelle intenzioni, l'Italia. "Il Governo Conte è composto da 65 membri tra premier, ministri, viceministri e sottosegretari. A questi si aggiungono staff, segretari generali, capi di gabinetto, segreterie tecniche, uffici legislativi e dirigenti di ogni ordine e grado della Presidenza del Consiglio e dei Ministeri. Non solo: abbiamo anche ben 15 task force, ripeto 15, composte da oltre 450 tra esperti e consulenti".

"Oggi è domenica 19 aprile ma del famigerato 'decreto aprile', annunciato a marzo insieme al Cura Italia, non c’è ancora traccia: perché? Qualcuno può dirci cosa sta facendo questo esercito di persone? Famiglie e imprese aspettano".

La proliferazioni di commissioni e task force senza che si vedano ancora risultati concreti fa infuriare le partite Iva. "È surreale che il Governo ha istituito 14 task force con la nomina di 450 esperti, finanche sulle fake news, e non ha ritenuto di impegnare nessun gruppo di esperti al ministero dello Sviluppo economico a ragionare sui provvedimenti da assumere per artigiani e piccole e medie imprese", si legge ad esempio in una nota della Fapi Federazione autonoma piccole imprese.