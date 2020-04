Eurogruppo, c'è solo il Mes. E il ministro Gualtieri canta pure vittoria

Roberto Gualtieri dopo l'Eurogruppo di ieri che ha affondato gli eurobond in favore del Mes canta pure una mezza vittoria. "Un ottimo primo tempo, ora dobbiamo vincere la partita in Consiglio europeo", ha detto il ministro dell'Economia a Unomattina. Anche se a vincere è stata la linea di Olanda e Germania. Mentre il premier Giuseppe Conte twitta: "Io ho una sola parola, la mia posizione e quella del governo sul Mes non è mai cambiata e mai cambierà. Più tardi in conferenza stampa vi aggiornerò su questo e su altre importanti questioni che riguardano il nostro paese. A più tardi".

"È stato un ottimo primo tempo, naturalmente adesso dobbiamo vincere la partita al Consiglio europeo. Con questo documento che l’Eurogruppo ha approvato si è passati da un testo originario che avevamo respinto e a cui avevamo messo il veto, che conteneva un’unica proposta, il Mes con alcune condizioni. Grazie alla nostra battaglia siamo arrivati a un testo che propone 4 strumenti e per la prima volta mette sul tavolo la proposta di un fondo per la ripresa finanziato con l’emissione di titoli comuni, che è esattamente la proposta dell’Italia. Inoltre - ha detto Gualtieri - è stata proposta la costituzione di un fondo da 200 miliardi della Bei per sostenere il credito e la liquidità delle imprese, poi è stato proposto un meccanismo che con 100 miliardi alimenterà strumenti quali la cassa integrazione, infine sul Mes sono state eliminate ogni condizionalità. Si tratta di uno strumento facoltativo, l’Italia non ha deciso di accedere ma si mette a disposizione di chi lo vorrà un’altra linea di liquidità che può arrivare fino al 2% del Pil e che potrà essere attivata senza nessuna condizione".

"Sul recovery plan naturalmente ci sarà la battaglia più dura perchè l’Italia, insieme a un folto gruppo di alleati, chiede che questo strumento sia messo in campo rapidamente e che abbia una dimensione grande attraverso l’emissione di euorobond. Ci sono alcuni paesi che si oppongono a questa proposta ma siamo riusciti a metterla sul tavolo. Noi ci batteremo, per noi questo pacchetto esiste solo se ci sono tutti e quattro gli elementi, al Consiglio Europeo saremo molto determinati", ha detto Gualtieri provando a minimizzare le perdite.