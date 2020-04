Matteo Salvini "orgoglioso" del medico italiano che cura il premier britannico Boris Johnson

Matteo Salvini fa i complimenti e si dice orgoglioso del medico calabrese, Luigi Camporota, che cura il premier britannico Boris Johnson per il coronavirus. Il leader della Lega scrive su Twitter: "Siamo orgogliosi dei nostri professionisti che si fanno onore davanti al mondo: complimenti al medico calabrese Luigi Camporota che sta curando Boris Johnson. È anche questo il bello dell’Italia e della Calabria nel mondo. I nostri cervelli, le nostre capacità, il nostro lavoro. Chi lo spiega - prosegue il segretario del Carroccio - a quelli che all’estero dicono e scrivono italiani mafiosi e spendaccioni". Il riferimento è al giornale tedesco Die Welt che ha invitato la Ue a non aiutare l'Italia dove la mafia non aspetta altro che ricevere gli aiuti europei.

Per quanto riguarda Boris Johnson, il medico italiano Luigi Camporota fa parte dell’équipe di terapia intensiva del St Thomas’ Hospital di Londra, dove in questi giorni è stato ricoverato per l'appunto il primo ministro britannico. Un paziente fuori dal comune? "Per noi tutti i pazienti sono importanti. Per me personalmente non è cambiato nulla". Il camice bianco italiano ha messo radici nel Regno Unito e ha anche una moglie inglese. Super esperto di terapia intensiva e di Ecmo, appunto, cioè quella macchina che supporta le funzioni vitali, il Regno Unito è ormai la sua casa.