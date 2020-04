Decreto liquidità, ecco cosa darà il governo Conte alle imprese in crisi

Coronavirus, ecco le norme del decreto liquidità. In queste ore il governo Conte sta mettendo a punto le misure del decreto liquidità. Il decreto verrà presentato nelle prossime ore ma nelle bozze del documento si parla di estendere a tutto il 2020 le norme contenute nel Dl "Cura Italia" sul fondo di garanzia e di allargare e potenziare il fondo di garanzia con ulteriori misure.

Per approfondire leggi anche: Nessuno ha avuto un aiuto

Per quanto riguarda le imprese, si parla di ampliare la platea dei beneficiari dando liquidità anche alle imprese più grandi di 250 dipendenti e fino a 499 dipendenti. La misura di garanzia prevede una garanzia al 90% fino a 5 milioni di euro fino a 6 anni senza valutazione. La garanzia sale, invece, fino al 100% fino a 800mila euro fino a 6 anni con valutazione economico finanziaria e andamentale. Per le piccole imprese e le persone fisiche verranno stanziati più soldi: fino a 25mila euro. Garanzia al 100% (nella misura massima del 30% del fatturato 2019 o 2018). Il tasso minimo massimo 0.5. E ci sarà più tempo per restituire i prestiti.