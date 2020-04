Giorgia Meloni smaschera Conte: in pubblico ci attacca ma in privato...

Giorgia Meloni smaschera il premier Giuseppe Conte e l'apertura all'opposizione, solo di facciata. "Rimango di stucco di fronte alle parole del presidente del Consiglio Conte che in un'intervista televisiva definisce le nostre proposte pretestuose e irrealizzabili. In privato ci ringraziano per la serietà dei nostri contributi e chiedono collaborazione, in pubblico ci attaccano per fare propaganda", dichiara la presidente di Fratelli d'Italia in una nota.

"Al Governo e ai partiti di maggioranza, che passano il loro tempo ad attaccare Fratelli d’Italia e le altre opposizioni invece di darsi da fare, chiediamo più serietà e più responsabilità. Non è il tempo della propaganda. La Nazione sta combattendo una dura battaglia. Noi da patrioti ci siamo, nonostante questo Governo", continua la Meloni.

Ieri Fratelli d'Italia insieme ad Antonio Tajani per Forza Italia e al leader della lega Matteo Salvini hanno incontrato Conte per presentare proposte e suggerimenti per rispondere a cittadini e imprese sull'emergenza coronavirus.