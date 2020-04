Il sito Inps va in tilt, Conte e Salvini litigano a Palazzo Chigi

Il sito dell'Inps va in tilt. Conte e Salvini litigano a Palazzo Chigi. Acceso botta e risposta tra Giuseppe Conte e Matteo Salvini nel corso del tavolo a palazzo Chigi. Il premier avrebbe criticato «Matteo» perché, a vertice in corso, ha fatto un post sul sito dell’Inps in tilt.

«Questo è soffiare sul malcontento, una cosa diversa dal confronto che stiamo facendo qui», avrebbe detto il capo del Governo. «Se il sito è in tilt è in tilt», avrebbe replicato il leader della Lega. Salvini, Meloni, Tajani hanno segnalato questo problema come «molto grave».