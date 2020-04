Coronavirus, Conte promette soldi alle imprese in crisi

Soldi alle imprese in crisi. Anche di questo si è parlato durante la riunione tra premier e rappresentanti dell'opposizione a Palazzo Chigi. “Siamo al lavoro per anticipare in un decreto-legge, da adottare subito, le misure più urgenti per dare liquidità alle imprese - he detto Conte - Avvertiamo tutta l’urgenza di intervenire il prima possibile”.

Inoltre si è parlato anche della necessità di un tavolo tra governo e opposizione. Durante l'incontro, Conte ha tracciato il quadro economico generale e ha proposto “un tavolo maggioranza-opposizione” che si riunisca “con ritmo più serrato” al fine di assicurare un “confronto che porti alla più ampia condivisione possibile anche sul piano sostanziale". Ha annunciato un decreto per garantire liquidità alle imprese e poi quello “aprile” per le famiglie.