Giorgia Meloni scrive a Conte: "Diamo mille euro a tutti gli italiani che ne hanno bisogno"

Giorgia Meloni scrive al premier Giuseppe Conte per illustrargli le proposte di Fratelli d'Italia per iniziare a risollevare l'economia. La leader di Fratelli d'Italia, con un video su Facebook, spiega: "Questa è una copia della lettera che ho inviato al presidente del consiglio Giuseppe Conte con la proposta già articolata di Fratelli d’Italia per accreditare immediatamente 1000 euro sul conto corrente di tutti gli italiani che ne hanno bisogno. Penso agli italiani che hanno perso il lavoro, a quelli che non hanno più un reddito da lavoro autonomo e a coloro che non sanno come dare da mangiare ai loro figli. Domani incontreremo il presidente del consiglio Giuseppe Conte e con lui ne parleremo anche a voce: speriamo che una volta tanto questa maggioranza voglia starci ad ascoltare".