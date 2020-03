Dieci milioni di euro per la realizzazione del reparto di 400 posti di terapia intensiva alla fiera di Milano. Silvio Berlusconi scende in campo per la Lombardia e annuncia una donazione milionaria per il nuovo ospedale da campo che la Regione Lombardia sta allestendo per l'emergenza coronavirus grazie al supporto speciale di Guido Bertolaso. "Il presidente Silvio Berlusconi - fa sapere in una nota Forza Italia - ha deciso di mettere a disposizione della Regione Lombardia, tramite una donazione, la somma di 10 milioni di euro, necessaria per la realizzazione del reparto di 400 posti di terapia intensiva alla fiera di Milano (o, eventualmente, per altre emergenze)".