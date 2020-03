Altro che Cura Italia, è un cerotto. Giorgia Meloni disintegra Conte

"Mi preoccupa sentire chiamare il decreto con nome "cura Italia" perché con questo provvedimento l’Italia non si può curare, semmai queste misure servono a mettere il cerotto. Lo chiamerei decreto "cerotto Italia" perché serviranno altre risorse e ben altro coraggio".

Giorgia Meloni commenta così il decreto del governo varato per far fronte alle conseguenze economiche del coronavirus in Italia. "Vorrei rassicurazioni dal governo perché il titolo cura Italia mi ha fatto paura, servono molte altre risorse e provvedimenti". Per la Meloni, ad esempio, "la cassa integrazione non è per tutti, ma per chi arriva primo".

Poi anche le misure per i lavoratori autonomi "è ridicolo, 500 euro al mese è meno di quanto si percepisce col reddito di cittadinanza che viene confermato senza vincoli, lì sono 780 euro e non devi andare a lavorare".