Parla Bruno Vespa: Zingaretti? Sono l'unico ad avergli scritto in bocca al lupo

Tra le persone con cui è entrato recentemente in contatto Nicola Zingaretti c'è anche Bruno Vespa. Il governatore del Lazio, risultato positivo al test del coronavirus, è stato infatti ospite di Porta a Porta mercoledì 4 marzo. Il conduttore ha scritto una lettera a Dagospia per spiegare che è sempre stato a "distanza di sicurezza" e di sentirsi tranquillo.

"Essendo l'unico ad aver contattato Nicola Zingaretti scrivendogli 'in bocca al lupo' invece di terrorizzarsi, posso dire che il suo portavoce mi ha chiamato per dirmi che vanno monitorate solo le persone che nelle ultime 48 ore sono state a 30 centimetri da lui per almeno mezz'ora... Peraltro ieri sera sono sempre stato a distanza di sicurezza da tutti i personaggi Rai presenti in studio", scrive Vespa che rivendica: "Li ringrazio per aver contribuito a fare una trasmissione di vero servizio pubblico premiata anche dagli ascolti (3,3 milioni. 14.2 di share)".