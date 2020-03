C'è un pericolo Sud? I contagi di Coronavirus galoppano e l'infezione rischia di contagiare il sud esattamente come il nord Italia. "I numeri dicono che nella Regione Lombardia ci sono 900 letti di terapia intensiva, in tutta Italia 5.400 e in alcune province calabresi con centinaia di migliaia di abitanti 5: quindi non serve uno scienziato per capire che prevenire è meglio che curare". Il leader della Lega Matteo Salvini, intervistato ai microfoni dell'Agenzia Vista, parla dell'emergenza virus che secondo il leader della Lega "coinvolgerà tutta Italia". "Noi vogliamo mettere a disposizione del Governo le nostre proposte come forza di centro-destra. Non siamo la maggioranza in Parlamento, ma nel Paese siamo la forza che governa più regioni. Sarebbe utile per tutti che venissimo coinvolti. Noi continueremo a lavorare ascoltando le associazioni".

(agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev)