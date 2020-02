Di Battista torna a Roma e scalda i fedelissimi: "Farò politica"

Alessandro Di Battista sarà presto in Italia e tornerà a fare politica. L'ex parlamentare del M5S, che nel 2018 ha rinunciato a ricandidarsi per andare in giro per il mondo a fare reportage che, a dire il vero, non hanno riscosso il successo sperato, è già in viaggio. Lui stesso ha annunciato in un post su Instagram che è cominciata «la traversata verso casa».

Di Battista ha trascorso un periodo in Iran per preparare una nuova serie di inchieste ma già pensa alla vita politica a Roma. Una follower gli ha domandato: «Cosa pensi di fare quando torni? Farai ancora politica o no?». E lui: «Assolutamente sì. Alle mie condizioni. Ovvero idee, programmi e atteggiamento. Mi interessa solo questo». C’è molta attesa rispetto al ruolo che l’ex parlamentare vorrà recitare agli Stati generali del Movimento che dovrebbero tenersi ad aprile. Non solo. Anche su quale sarà lo scenario politico che immagina, visto che non ha mai nascosto di non apprezzare l'intesa stabile tra M5S e Pd come, del resto, Luigi Di Maio. Costruirà un asse con lui, relegando Beppe Grillo e il presidente della Camera Roberto Fico in minoranza?