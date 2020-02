Epic fail di Gualtieri: "Roma è sottofinanziata". Ma i soldi deve darli lui!

"L’Italia come Paese europeo non è in grado di esercitare il proprio ruolo se non ha una Capitale all’altezza». Roma oggi è «sottofinanziata». Lo ha detto Roberto Gualtieri a margine di un’iniziativa elettorale.

Il problema che il ministro dell'Economia non ha sottolineato è che la mancanza di fondi non dipende da una mera casualità. Ma dalle scelte che il governo, e il titolare del Tesoro in particolare, hanno fatto a riguardo.

Gualtieri, insomma, recita due parti in commedia. Da candidato alle elezioni suppletive del collegio di Roma centro, chiede più fondi per la Capitale. Da ministro, però, quei fondi li nega. Dottor Jekill e Mr Hyde. Gli elettori ci cascheranno?