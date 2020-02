Matteo Renzi, il selfie dopo gli sci in Pakistan: "In Aula puntualissimo"

Matteo Renzi è tornato dal Pakistan e chiude con un selfie le polemiche di chi lo ha attaccato perché invece di stare in Italia si trovava in montagna, a 4.000 metri sulla neve. Il leader di Italia Viva oggi si è scattato una foto in Parlamento per dimostrare che non trascura affatto gli impegni che in Italia, soprattutto in un momento di alta tensione con il premier Giuseppe Conte. Ecco il suo tweet a corredo del selfie e di un'altra foto dove si vede il suo monitor acceso in Senato: "In Aula puntualissimo ad aspettare che inizi la seduta. Con un pensiero affettuoso a tutti quelli che hanno detto che per sciare saltavo i lavori parlamentari. Quante #FakeNews dobbiamo sopportare!".

In Aula puntualissimo ad aspettare che inizi la seduta. Con un pensiero affettuoso a tutti quelli che hanno detto che per sciare saltavo i lavori parlamentari. Quante #FakeNews dobbiamo sopportare! pic.twitter.com/t044klIH0o — Matteo Renzi (@matteorenzi) February 18, 2020