Sardine in piazza. Così Mattia Santori e compagni finiscono nella rete

In piazza Santi Apostoli a Roma è andata in scena la manifestazione delle Sardine. All’iniziativa non hanno partecipato, però, Mattia Santori e gli altri tre fondatori del movimento. Il gruppo bolognese, infatti, è rimasto nel capoluogo emiliano impegnato a preparare il sit-in a sostegno della liberazione dello studente egiziano Patrick Zaki incarcerato nel Paese d’origine.

Quella di piazza Santi Apostoli è stata la seconda iniziativa romana dopo quella di dicembre in piazza San Giovanni.