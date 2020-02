Giravolta del leader della Lega che posta su Instagram involtini primavera e ravioli cinesi. Ieri sera lo stesso Matteo Salvini messo nel mirino per avere accusato il governo di Giuseppe Conte di non avere chiuso subito le frontiere a cinesi e a tutto ciò che è cinese, ci ha ripensato. E ha ripensato pure alla sua infiniuta campagna sul "mangia italiano", con tanto di foto ritratto durante la campagna elettorale in Emilia Romagna insieme a parmigiani, prosciutti e tortellini.

No, domenica sera Salvini si è ordinato un a cena cinese senza risparmiarsi nulla: ravioli locali, involtini primavera, germogli di soia e ogni prelibatezza orientale. E ha postato su Instagramn la foto che da subito ha iniziatop a disorientare i fan. Ma come, proprio lui che l'aveva con la Nutella perché faceva uso di nocciole turche? Ma a Matteo non va di essere preso per sciacallo anche sul coronavirus e questa è la pezza messa...