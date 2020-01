Taglio dei vitalizi, abbiamo scherzato. "Il Senato li restituisce a 700 politici"

I 700 vitalizi cancellati nel 2018 potrebbero tornare nelle tasche degli ex senatori. La commissione Contenzioso presieduta Giacomo Caliendo, infatti, avrebbe preparato un provvedimento che annulla la delibera di Palazzo Madama, gemella di quella della Camera dei deputati presieduta da Roberto Fico, con la quale si cancellavano i vitalizi per 700 ex membri dell’Assemblea.

A dedicare la prima pagina alla notizia, anticipata da Il Tempo il 5 gennaio, è il Fatto per il quale l’atto in questione prevederebbe la restituzione del mensile, equiparato a una pensione per i senatori. Alla base della decisione della commissione Contenzioso i numerosi ricorsi presentati dagli ex senatori che ritenevano illegittimo il ricalcolo del contributo su base contributiva e che permetteva un taglio oscillante dal 45% all’80% dell’intero importo. L'esborso per le casse dello Stato viene quantificato in oltre 22 milioni di euro.