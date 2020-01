Giorgia Meloni a Bibbiano: macché garantismo, qui ci sono gli orchi

Per i responsabili dello scandalo di Bibbiano «chiediamo giustizia rapida e pene esemplari». Lo ha detto Giorgia Meloni in una diretta Facebook dalla località emiliana. «Siamo stati i primi a venire a Bibbiano e saremo gli ultimi ad andarcene», ha sottolineato la Meloni. E ha puntato il dito contro l’atteggiamento del Pd: «Un grande partito non può essere a conoscenza di tutto quello che fanno i suoi esponenti, dei loro errori, ma quello che non è perdonabile nel Pd è l’aver espresso solidarietà a un suo sindaco nell’ambito di un procedimento così grave».

Meloni ha sottolineato che malgrado la revoca delle misure cautelari a carico del primo cittadino Andrea Carletti, i capi di imputazione sono rimasti in piedi. Così come, ha proseguito, "è imperdonabile che il Pd e la maggioranza abbiano trovato 400mila euro da mettere nella finanziare per il centenario del Pci, e abbiano votato contro un emendamento Fdi per istituire un fondo per risarcire le vittime» della vicenda di Bibbiano".