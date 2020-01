La lezione di Cremaschi alla sardina: "In piazza per la libertà, non per tappare la bocca a qualcuno"

Giorgio Cremaschi, ex Fiom, ora Potere al Popolo, dà una grande lezione di sinistra a Mattia Santori, portavoce delle Sardine: non si va in piazza per tappare la bocca a qualcuno, nemmeno se quel qualcuno è Matteo Salvini.

Cremaschi ha espresso il suo pensiero in un post su Facebook: "NO NO NO - ha scritto - Non so se come dicono i massmedia davvero il portavoce delle sardine Mattia Santori voglia il Daspo per 'odiatori' social e schedatura con codice fiscale di chi li usa.

Se davvero fosse così spero che le sardine sconfessino il loro portavoce. RIFIUTIAMO E COMBATTIAMO misure autoritarie e liberticide. Bisogna ABROGARE i Decreti Sicurezza non peggiorarli. Si va in piazza per la libertà non per la censura".

Gioco, partita e incontro per l'ex capo della Fiom.