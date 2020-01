Sarraj in Italia, incontro con Giuseppe Conte a Palazzo Chigi

Fayez al-Sarraj è a Palazzo Chigi dove il premier libico sta incontrando il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Al centro del vertice la crisi libica. La riunione segue di qualche giorno l'incontro - sempre tenutosi a Roma - con il generale Khalifa Haftar, uomo forte della Cirenaica. Il vertice avrebbe già dovuto svolgersi due giorni fa ma era saltato all'ultimo minuto per volere dello stesso Sarraj, seccato per l'accoglienza riservata al suo rivale.

"L'ultima settimana ha visto l'Italia in Turchia, in Egitto, ad Algeri a Bruxelles. Tutti ci riconoscono un ruolo fondamentale. Sulla politica estera a volte alcuni politici ricordano quelli che non hanno mai giocato a calcio ma stanno sul divano a fare gli allenatori dalla mattina alla sera", ha detto arrivando a un incontro elettorale a Scandiano, nel Reggiano, il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio.