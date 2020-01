Se si candidassero le sardine otterrebbero l'11% di consensi, a scapito del Pd e M5S

Se il movimento delle sardine si tuffasse tra le onde elettorali, riuscirebbe a ottenere l'11,4% di voti. E' quanto risulta da un sondaggio di Monitor Italia, realizzato in collaborazione con Agenzia Dire e Istituto Tecnè. Le sardine, infatti, andrebbero a "mangiare" consensi a un "pesce" più grande, come il Partito Democratico, che passerebbe dal 19,3% al 14,9%, lasciando al neonato movimento il 4,4%. Il M5s passerebbe dal 15,4% al 12%, perdendo dunque 3,4 punti percentuali. Lo scenario non cambierebbe invece per la Lega, che resterebbe sempre il primo partito, e per gli altri partiti di centrodestra.