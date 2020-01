Nellina Laganà, i commenti choc dopo la morte: altro che Matteo Salvini, i vermi ora li hai tu

Il seme dell'odio sui social fa subito i suoi frutti. Dopo la morte di Nellina Laganà i profili dell'attrice, scomparsa dopo alcuni post polemici contro Matteo Salvini, sono stati seppelliti da critiche e insulti. Una risposta agghiacciante sulle stesse piattaforme utilizzate dalla Laganà per insultare il leader leghista e polemizzare con gli utenti.

Per approfondire leggi anche: Nellina Laganà, furia social. Lo scontro su Salvini

Il suo ultimo post era stato "Un verme nel formaggio", con riferimento alla visita di Salvini a un caseificio durante la campagna elettorale in Emilia Romagna. E sullo stesso tema sono arrivati i commenti choc: "I vermi ora li hai tu... era meglio che stavi zitta"; "morta rivoltandosi nel suo livore", "l'arroganza l'ha premiata... andata!"; "Quando la cattiveria viene ripagata, si può pensarla in maniera ma il rispetto ci deve essere sempre. E non raccontatemi che questa è satira", alcuni dei commenti apparsi in queste ore.

Per approfondire leggi anche: Addio a Nellina Laganà. le ultime parole un insulto a Salvini

I funerali dell'attrice siciliana scomparsa all'età di 72 anni si sono svolti oggi oggi nella chiesa Santi Pietro e Paolo di Catania.