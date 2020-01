Ci mancavano pure i Sardoni

La data fissata sul calendario è venerdì 10 gennaio. L’appuntamento è alle ore 17 nella sala Buzzi di via Berlinguer, a Ravenna. È allora che i Sardoni, la versione over 70 delle ben più note Sardine, si ritroveranno per lanciare il loro movimento nel movimento. Saranno i «genitori» e i «nonni» dei giovani attivisti di sinistra che hanno riempito le piazze nelle ultime settimane.

L’idea è venuta al consigliere comunale di Ravenna Daniele Perini. Dipendente Ausl molto attivo nel volontariato per gli anziani e promotore della lista civica Ama Ravenna, vicina al centrosinistra, è convinto che le persone più avanti con l’età possano dare così il loro contributo al fianco delle Sardine. Ovviamente, sempre in ottica anti-sovranista e anti-salviniana. Perini ha lanciato il suo progetto con un’intervista sull’edizione bolognese di Repubblica del 5 gennaio. Lo slogan è già pronto: «Vecchi sarete voi». La sintonia con le Sardine è totale: «Siamo propositivi – spiega il creatore dei Sardoni – c’è una generazione, quella che ha fra i 70 e i 90 anni, non rappresentata. Una rivoluzione silenziosa. Le Sardine scendono in piazza per ridare dignità alla politica e anche noi non vogliamo andare a dormire. Conosco nonnine di 95 anni che fanno volontariato, i loro mariti iscritti ai corsi di musica, signore che fanno la videochiamata col fidanzato. E ho visto persone ammalarsi di solitudine. Tra pochi anni vivremo un’emergenza demografica: troppi vecchi, pochi giovani. Per questo è già esploso il fenomeno delle case famiglia, ma non basta: bisogna pensare a nuove forme di welfare, altrimenti non si fa altro che riempire le case di riposo, abbandonare queste persone nell’indifferenza, quando invece hanno tanto da dare». Insomma, l’obiettivo è rappresentare questa importante fascia della popolazione. Una sorta di nuovo partito dei pensionati che non solo tuteli chi è avanti con l’età, ma che permetta anche a chi ha più primavere sulle spalle di poter dare il suo contributo nella società. Ovviamente, con una forte connotazione di sinistra. Perini assicura di aver già consultato gli organizzatori delle Sardine e di aver ottenuto il loro benestare.

Tra i partecipanti all’evento dei Sardoni di venerdì ci sarà anche il filosofo Stefano Bonaga, simpatizzante della prima ora dei giovani pesci di sinistra prestati alla politica. Perini & co. sperano di riuscire a riempire le piazze così come hanno fatto le Sardine. L’obiettivo è organizzare una manifestazione di nonni e nipoti a Ravenna, in piazza del Popolo. Venerdì si capirà se possono riuscirci.