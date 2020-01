Conte ci prova davvero. Dopo Haftar incontra anche Al-Sarraj

Il premier Giuseppe Conte ha incontrato a Palazzo Chigi il generale Haftar. Più tardi incontrerà anche il primo ministro libico Fayaz al-Sarraj.

Focus di entrambi i colloqui, che avranno luogo separatamente, sarà l’escalation militare in Libia e il tentativo di individuare una soluzione diplomatica alla crisi. Al-Sarraj vola in Italia dopo aver incontrato nella giornata di oggi a Bruxelles il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, del Parlamento Ue, David Sassoli, e il capo della diplomazia europea, Josep Borrell. L'Italia, dunque, vuole ritagliarsi un ruolo di primo piano per risolvere, una volta per tutte, l'emergenza della crisi libica. Staremo a vedere se ci riuscirà davvero.