L'uccisione in un raid delle forze militari americane di Qassem Soleimani, generale e personalità di spicco dell'Iran degli ayatollah, per Matteo Salvini è una buona notizia. "Donne e uomini liberi, alla faccia dei silenzi dei pavidi dell'Italia e dell'Unione Europea, devono ringraziare Trump e la democrazia americana per aver eliminato uno degli uomini più pericolosi e spietati al mondo, un terrorista islamico, un nemico dell'Occidente, di Israele, dei diritti e delle libertà", ha dichiarato il segretario della Lega.

Intanto la tensione tra Stati Uniti e Iran è alle stelle. Decine di migliaia di persone sono scese in strada a Teheran per protestare contro quelli che definiscono i "crimini" degli Usa. Gridando slogan come "morte all'America" e con in mano poster che ritraggono Soleimani, i manifestanti hanno riempito le strade di diversi isolati al centro di Teheran, dopo le preghiere del venerdì.