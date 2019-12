Gregoretti e l'assalto a Salvini: "C'era il consenso di tutto il governo"

"L'atteggiamento di Di Maio? Ci sono rimasto male umanamente, mi è sembrato squallido, da uomo piccolino". Sul caso Gregoretti Matteo Salvini spiega che si è trattata di una decisione condivisa con Conte e Di Maio. "Io ho sospeso uno sbarco per quattro giorni, in attese che i paesi europei facessero il loro dovere" ha dichiarato l'ex ministro indagato per sequestro di persona per i migranti bloccati sulla nave.

Il ministro e capo del M5S Luigi Di Maio ha annunciato che voetà per l'autorizzazione a procedere. Ma sulla Diciotti, quando i due leader erano alleati, i Cinque Stelle dissero di no.