Alla faccia dell'antiviolenza. Dito medio a Salvini che dorme

Ragazza alza il dito medio e si fa un selfie davanti a Salvini che dorme in aereo. Come se non bastasse posta su Instagram il selfie che fa subito il giro di web e social. E viene ripostato dallo stesso leader della Lega che commenta: "Che bello viaggiare in compagnia di personcine educate! E poi magari vanno in piazza per combattere odio, violenza e maleducazione".

E' chiaro il riferimento di Matteo Salvini alle Sardine, visto che il movimento fa dell'antiviolenza e della lotta all'odio alcuni tra i cardini della sua "ideologia". Ma almeno a vedere questa fotografia abbiamo molti dubbi sulla sincerità.