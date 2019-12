Giuseppe Conte, altra caduta di stile. Foto e sorrisi col libro che offende Matteo Salvini

È un periodo no per Giuseppe Conte, che ultimamente sembra abbonato alle cadute di stile. L'ultimo scivolone è andato in scena a margine del talk show "Accordi&Disaccordi" dove il premier si è fatto fotografare insieme ad Andrea Scanzi, conduttore del programma con Luca Sommi. Fin qui, niente di strano. A rendere particolari gli scatti è il libro che Scanzi ha dedicato a Matteo Salvini, "Il cazzaro verde", con cui un divertito Conte posa davanti all'obiettivo.

La serie di foto sta girando sui social e ha già diviso gli utenti. "Immaginate che ci fosse Salvini che fa una foto con Mario Giordano con un libro che percula Conte. Si sarebbe scatenato il putiferio", fa notare un utente. In effetti, dalla crisi di agosto che ha messo fine al governo gialloverde i rapporti tra il premier, restato in sella grazia all'asse Pd-M5s, e l'ex ministro dell'Interno si sono azzerati. Ma da qui a dileggiare pubblicamente il senatore leghista...

"Di Matteo Salvini sul piano umano mi ha deluso l’arroganza politica - ha detto Conte durante la trasmissione - non si è accontentato e ha iniziato a creare delle slabbrature che sono diventate dei veri e propri strappi istituzionali. Ma se ci pensate comunque ha grandi meriti dal punto di vista del suo partito politico".

Per Conte lo strappo più doloroso è stato quando a luglio Salvini convocò al Viminale le parti sociali per illustrare la manovra "in sostanza dicendo al Paese che ormai governava lui". E questo a Conte non andava giù.