Giorgia Meloni smaschera le sardine su Facebook. Cosa cantano in piazza

Giorgia Meloni smaschera le sardine e fa sentire a tutti cosa cantano durante le loro manifestazioni in piazza. In un post su Facebook la presidente di Fratelli d'Italia smaschera le contraddizioni del movimento capeggiato da Mattia Santori. E meno male che erano contro l'odio. Le sardine hanno fatto della lotta al linguaggio d'odio uno dei pilastri del loro "programma". Ma ecco che nel video si sente distintamente l'audio di una canzoncina che recita testualmente: "Mi cadono i c****oni se viene la Meloni".

Insomma la prima cosa da fare per le sardine è certamente quello di fare chiarezza su quello che vogliono senza cadere in continue contraddizioni come fanno tutti i giorni.