Andrea Romano, il deputato Pd pelato per scommessa

Il deputato Pd Andrea Romano si è fatto rasare a zero capelli e barba in diretta su Rai Radio1, ospite del programma «Un Giorno da Pecora», per «pagare pegno» ad una promessa che aveva fatto mesi fa sempre nello stesso programma. Giorgio Lauro e e Geppi Cucciari gli hanno fatto ascoltare le sue parole, risalenti al 10 aprile: «Facciamo una scommessa: se dovessimo fare il governo con il M5S mi taglierei i capelli a zero». Ogni promessa è debito ma forse Romano non si aspettava di ritrovarsi in studio un barbiere con tanto di rasoio elettrico e mantellina. Il deputato Pd tuttavia non ha battuto ciglio: «Giusto rispettare le promesse, giusto assumere una responsabilità di fronte al Paese».