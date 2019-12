Carcere agli evasori e spazzacorrotti. renzi e l'Italia dei Valori demoliscono la maggioranza di governo. In Commissione Finanze va in scena la rottura della maggioranza rossogialla. Renzi non le manda a dire e su Twitter posta: "Di giorno sui social fanno i moralisti, di notte in commissione salvano le loro fondazioni".

Di giorno sui social fanno i moralisti, di notte in commissione salvano le LORO fondazioni https://t.co/ff9RN2dueQ — Matteo Renzi (@matteorenzi) December 2, 2019

Dopo 14 ore di lavori la maggioranza si è divisa sulle norme sul carcere agli evasori, con il sì di M5S, Pd e Leu e il no di Italia Viva, e sul rinvio dell’applicazione della legge "spazzacorrotti" per equiparare le regole di trasparenza tra partiti e fondazioni. Anche in questo caso Italia Viva ha votato no, al contrario di M5S, Pd e Leu. «La decisione di rinviare l'applicazione della spazzacorrotti per equiparare le regole di trasparenza tra partiti e fondazioni è un clamoroso errore che la commissione ha fatto nottetempo col voto favorevole di M5S, Pd e Leu e il voto contrario di Italia Viva», scrive su Twitter il deputato di Italia Viva Luigi Marattin.