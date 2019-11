Fondazione Open, Di Maio sta coi pm anti-Renzi: commissione d'inchiesta

Le nuove perquisizioni della Guardia di Finanza a Firenze sulla Fondazione Open, considerata il salvadanaio dell'ex premier Matteo Renzi, si ripercuotono sulla maggioranza, alzando nuovamente il livello di fibrillazione. Lo scontro si profila soprattutto sulla proposta di Luigi Di Maio di creare una commissione d'inchiesta sui fondi ai partiti. «Anche oggi ci sono state alcune perquisizioni della Guardia di Finanza in merito a presunti finanziamenti illeciti ai partiti - il pensiero del ministro degli Esteri affidato a una nota - Oltre al traffico di influenze illecite, sarebbero contestati anche i reati di riciclaggio e autoriciclaggio. Lo abbiamo chiesto in più occasioni e continuiamo a farlo oggi: serve subito una commissione d'inchiesta sui fondi ai partiti. Lo chiederemo nel contratto di governo che vogliamo far partire a gennaio. Si chiami patto, contratto, accordo, l'importante è che ci siano i contenuti». «Questo governo durerà tre anni - conclude Di Maio - se le forze politiche di governo saranno compatte e se garantiremo la massima trasparenza sulla gestione di fondi pubblici e privati...

