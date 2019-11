Salvini frigge le sardine. Dalla Romagna questa foto, definitivo

Matteo Salvini, più forte dei fischi, conquista anche i pensionati. Il leader della Lega partecipa a Rimini al congresso nazionale di Senior Italia Federanziani e, quando sale sul palco, dopo aver preso la parola, è costretto a fermarsi percé interrotto da qualcuno che, dal fondo della platea, grida qualcosa e fischia verso di lui.

Il presidente della associazione chiede di lasciar parlare l’ospite: «Ascoltiamolo, sia chi è d’accordo, sia i contrari, facciamolo parlare». La situazione si tranquillizza e Salvini termina il suo intervento, confortato dagli applausi della platea che, dopo averlo sentito parlare, si scioglie e lo apprezza.

A Rimini c’è anche Lino Banfi. Tra l’attore e il leader leghista abbracci e selfie. «Nonno Libero», invitato <WC>al congresso, si ritrova sul palco con Salvini. «Ma non ne sapevo nulla - dice all’AdnKronos - Io sono venuto pure l’anno scorso, mi chiamano per parlare dei nonni...». «Ha fatto bene a venire pure lui - aggiunge Banfi riferendosi al Capitano - perché è una cosa che riguarda tutti, quella degli anziani». «Quando ci siamo salutati ma ha detto che io sono bravo a comunicare, mi ha fatto piacere, abbiamo pure fatto un selfie», rivela Pasquale Zagaria, alias Banfi.

Quasi un anno fa, l’attore pugliese era stato invitato da Di Maio, a Roma, all’evento di presentazione del reddito di cittadinanza. Di Maio lo aveva presentato con grandi onori, spiegando che il M5S lo voleva come componente nell’Assemblea della Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco. «Qual è ora la mia parte politica? Per me sono tutti amici vicini e lontani, come diceva Filogamo», preferisce rispondere Banfi. Se oggi sono più vicino alla maggioranza o all’opposizione? «C’è troppo rumore, non capisco la domanda», ridacchia l’attore.

Salvini riserva un pensiero anche al movimento delle sardine. «In democrazia - dice - sono belle tutte le piazze, ma io preferisco quelle che propongono, no quelle che sono contro». Il tour elettorale del leader leghista in Romagna è così l’occasione per rispondere con ironia al movimento giovanile: Salvini non si lascia scappare l’occasione di postare una foto con il suo pranzo, a base di frittura, dove sono in bella vista dei pesciolini, sardine o alici. Il leader della Lega, preferisce postare la foto senza testo, aggiungendo solo due emoticon: un occhiolino e un pesce. Sardine appunto.

La giornata del segretario del Carroccio prevede anche un nuovo affondo al governo sul tema dell’immigrazione. La ministra dell’Interno Luciana Lamorgese spiega a «Mzz’ora in più» su RaiTre che la Open Arms e la Ocean Viking approderanno «presumibilmente» in Italia. Il porto sicuro loro assegnato sarà Messina? «Stiamo verificando», risponde.

E da Lampedusa arriva la notizia di un nuovo naufragio: 149 migranti salvati su un totale di 160 a bordo. Trovati senza vita i corpi di cinque donne. La Procuira di Agrigento indaga sull’episodio. «Hanno recuperato cinque cadaveri a largo di Lampedusa per l’ennesimo naufragio, a dimostrazione del fatto che meno gente parte e meno gente muore», commenta Salvini da Rimini.

«Chi riapre i porti ha la coscienza sporca del sangue di queste donne e di questi uomini che tornano a morire - aggiunge - Poi si lavano la coscienza dicendo ’Riapro i porti, accolgo tuttì, in realtà aiutano solo gli scafisti che con il traffico di esseri umani comprano armi e droga. Appena torniamo al governo noi i porti italiani, come in qualunque altro paese al mondo, torniamo a sigillarli. In un paese si entra se si ha il permesso di entrare».

E il senatore Stefano Candiani e il deputato Nicola Molteni aggiungono: «Porti spalancati alle Ong, depotenziamento dei Decreti sicurezza, stop agli sgomberi ed ennesimo bluff sui ricollocamenti. Lamorgese conferma la linea del governo: sbarchi, insicurezza e menzogne. È il ritorno all’epoca di Alfano».