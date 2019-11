La Meloni svela tutto. Ecco chi c'è dietro alle sardine

Giorgia Meloni svela il trucco delle sardine. E di chi sono i mandanti del movimento che sta scendendo in piazza in questi giorni in tutta Italia. Il presidente di Fratelli d'Italia non ha dubbi ed è convinta che dietro tutto ci siano le mosse "segrete" del Partito Democratico. «Prodi dice che non c’entra niente con le sardine. Gli crediamo. D’altronde lui dice sempre la verità. Come quando ha promesso che con l’euro saremmo stati più ricchi. È andata così, no?». Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. Nelle prossime ore vedremo come il movimento continuerà ad agire nelle piazze.