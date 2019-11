Rousseau sconfessa Di Maio, lo schiaffone dei militanti. Ora il governo rischia

"Rousseau" sconfessa Luigi Di Maio. La base del Movimento 5 stelle si è espressa a favore della presentazione delle liste pentastellate alle elezioni regionali in Emilia Romagna e Calabria secondo quanto risulta al termine della votazione sulla piattaforma grillina, "sfiduciando" con questa decisione il leader M5s che invece avrebbe voluto la ritirata grillina.

"Alle ore 20 di oggi, giovedì 21 novembre 2019, si è conclusa la votazione su Rousseau attraverso la quale gli iscritti abilitati al voto hanno potuto esprimere la propria opinione per decidere se il Movimento 5 stelle dovesse osservare una pausa elettorale fino a marzo per preparare gli Stati Generali, evitando di partecipare alle elezioni di gennaio in Emilia-Romagna e Calabria. Sono state espresse 27.273 preferenze su un totale di 125.018 aventi diritto al voto". Nello specifico, alla domanda "Vuoi che il Movimento 5 stelle osservi una pausa elettorale fino a marzo per preparare gli Stati Generali evitando di partecipare alle elezioni di gennaio in Emilia-Romagna e Calabria?" hanno risposto Sì: 8.025 (29,4%), hanno risposto No: 19.248 (70,6%).

"Adesso, con questo segnale forte da parte dei nostri iscritti c'è solo una cosa da fare: mettersi pancia a terra e dare il massimo per queste due regioni" scrive Luigi Di Maio su Facebook, commentando il responso della votazione. "Tutti i nostri parlamentari nazionali ed europei - prosegue - tutti i nostri consiglieri regionali e comunali hanno il dovere di dedicare ogni minuto libero, della settimana e del week end, alla Calabria e all'Emilia Romagna. Non so che risultato raggiungeremo, ma come sempre io sarò in prima linea e non mi risparmierò. Ogni singolo portavoce, ogni singolo attivista, ogni singola persona che crede nei nostri valori è chiamato a mettersi in gioco".