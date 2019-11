In Emilia Romagna e Calabria Luigi Di Maio fa votare per la ritirata

Ancora una volta la patata bollente viene passata agli iscritti. Luigi Di Maio ha infatti deciso di «interrogare» gli utenti della piattaforma Rousseau sull’eventualità di non presentare il MoVimento 5 Stelle alle elezioni Regionali in Emilia Romagna e Calabria. Una scelta che, soprattutto nel primo caso, potrebbe essere determinante nel favorire la vittoria degli «alleati» di governo del Partito democratico. Tuttavia, la votazione fa storcere il naso agli attivisti locali, da mesi al lavoro per la presentazione delle liste.

«Abbiamo deciso di sottoporre agli iscritti la decisione riguardante la partecipazione alle imminenti elezioni regionali in Emilia-Romagna e in Calabria. A noi la scelta. Le votazioni si apriranno alle 12 di domani (oggi, ndr) e si chiuderanno alle 20»: questo il messaggio con il quale il blog delle Stelle ha annunciato la votazione, a sole poche ore dall’apertura delle urne «virtuali».«Partecipare alle elezioni - si legge ancora - richiede uno sforzo organizzativo, anche nazionale, e di concentrazione altissimo. Ciascuno di noi deve interrogarsi, con la massima responsabilità, sul contributo che sente di dare nei prossimi mesi, su dove sente più giusto che i suoi portavoce dirigano il proprio impegno».

Sul piede di guerra gli attivisti calabresi: «Non mi fate dire niente... Abbiamo saputo del voto su Rousseau 5 minuti fa. Un po' spiazzati? Sai che lavoro che abbiamo fatto, altro che un po’ spiazzati». Questo lo sfogo di Riccardo Tucci, deputato calabrese del M5S, pochi minuti dopo la pubblicazione del post sul Blog delle Stelle. Le sue parole, in Transatlantico, sono raccolte dall’AdnKronos: «Trovare un candidato presidente con un curriculum di 23 pagine, uno che ha due co... così. Uno che nonostante la situazione si mette a nostra disposizione e ora devo vedere la cosa gestita dal blog in questo modo dopo che sette anni che lavoriamo per la Regione Calabria» rincara il parlamentare pentastellato. «Cinque anni fa siamo entrati e ci siamo fatti il c... e ora devo vedere una cosa del genere. È una porcheria». Negli scorsi mesi aveva fatto discutere la scelta di affidare a Rousseau anche l’eventuale alleanza con il Pd in Umbria. A scatenare le polemiche era stata la circostanza che il voto era stato aperto a tutti sul territorio nazionale e non solo ai cittadini umbri.