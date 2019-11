Di Maio molla: "Non posso più decidere da solo"

Luigi Di Maio getta la spugna e spiega che non può più fare il leader solitario dei Cinque Stelle. Probabilmente «provato» dalle continue critiche che gli arrivano ogni giorno dalla parte più «malpancista» dei grillini, ieri, intervistato nella trasmissione «Accordi e Disaccordi» sul Nove, il talk politico condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi, ha annunciato che «il M5S ha bisogno di maggiore collegialità, io non posso più decidere da solo. A dicembre nascerà il primo team».

Poi una tirata d’orecchie ai suoi: «Non ho mai avuto il potere di imporre ai gruppi parlamentari qualcosa. I capigruppo sono elettivi e sarebbe anche ora di eleggerlo alla Camera». E alla fine non ha rinunciato a dare una «frecciata» a Matteo Salvini «"Cazzaro verde" è la definizione più utile per Salvini, più che dire che è fascista. Dobbiamo fare capire a cittadini di che persona stiamo parlando. Fino al giorno prima mi diceva che saremmo andati avanti per 5 anni, poi ha cambiato. Ha dimostrato che non pensava al bene dei cittadini».