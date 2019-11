Conte nella fossa dei leoni. "Non ci rappresenti", cori e proteste

Ressa attorno al premier Giuseppe Conte, che è arrivato da pochi minuti allo stabilimento di Taranto dell’ex Ilva. Il presidente del Consiglio, che ha cercato immediatamente il confronto con gli operai in sciopero, ha ripetuto più volte "sono qua, sono venuto", mentre uno dei lavoratori gli urlava: "Non ci rappresenta". "Da quando siamo stati messi in cassa - ha sostenuto un operaio - siamo indesiderati non possiamo entrare. È un impianto a ciclo continuo non lo conoscete vi ci portiamo noi". Il presidente del Consiglio è stato accolto da una serie di cori di protesta da parte degli operai, che da questa mattina sono in sciopero, e non è mancato qualche momento di tensione. Presenti anche diversi sindaci (con le fasce) dei centri del territorio della provincia (Carosino, Monteiasi, Laterza, San Giorgio Jonico, Grottaglie, Palagiano, Palagianello, Fragagnano e Torricella) che reclamano di essere ascoltati "per il dramma sia occupazionale e ambientale che coinvolge il territorio". I sindacati non hanno ancora fornito i dati ufficiali dell’adesione allo sciopero proclamato dalle 7 del mattino per 24 ore, anche perché si svolge su tre turni. Secondo fonti sindacali l’adesione sarebbe stata totale nelle aziende dell’appalto. Meno massiccia stando a prime impressioni tra i dipendenti diretti del siderurgico.

I rappresentanti delle associazioni ambientaliste stanno urlando slogan come "chiusura" e "Taranto libera". "Cittadini e operai per la riconversione"; "Ci è stato tolto il diritto di vivere": questo il tenore di alcuni striscioni.