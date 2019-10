La sterzata dell'Umbria. Tesei stravince con 20 punti di vantaggio

Arriva dall’Umbria la prima spallata al governo Conte II e alla maggioranza che lo sostiene. Il primo test elettorale si rivela - come peraltro previsto dai sondaggi della vigilia - una disfatta per la coalizione giallorossa. La candidata di centrodestra Donatella Tesei stravince e con lei Matteo Salvini, sempre più leader della coalizione e che da oggi tornerà all’assalto del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, pretendendone le dimissioni e chiedendo le elezioni anticipate. La Tesei, sostenuta da Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia, vince con circa 20 punti di vantaggio sullo sfidante Vincenzo Bianconi, il candidato del patto civico siglato da Partito democratico, MoVimento 5 Stelle e Liberi e Uguali (assente dalla partita, invece, Italia Viva di Matteo Renzi). L’Umbria torna al voto con un anno di anticipo in seguito all’inchiesta giudiziaria che ha portato all’arresto dell’assessore alla Sanità e al segretario regionale del Pd e alle dimissioni della governatrice Dem Catiuscia Marini. Fatti che spingono la voglia di cambiamento degli elettori e finiscono col favorire la Tesei. La candidata di centrodestra vota intorno alle 11 nella scuola media di Montefalco (Perugia) e...