Salvini prende a schiaffi il governo: "Li manderemo via da Roma"

Con il voto di domenica «inizia una marcia per la democrazia» e poi «li mandiamo via da Roma». Lo ha detto il segretario e senatore della Lega Matteo Salvini, parlando dal palco di Terni durante il comizio conclusivo della campagna elettorale per le regionali in Umbria. E ancora. Una volta tornati al governo «i confini non li controlliamo, li sigilliamo». È la promessa dal palco di Terni.