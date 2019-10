L'Orgoglio Italiano riempie piazza San Giovanni

Si riempie a vista d'occhio piazza San Giovanni nel giorno dell'"Orgoglio italiano", come la scritta che campeggia sul palco della manifestazione delle forze del centrodestra contro il governo rossogiallo. "Qui Roma, piazza San Giovanni. A tre ore dall'inizio della manifestazione questa è la piazza! #orgoglioitaliano", scrive sulla sua pagina Facebook Matteo Salvini, postando un video in cui si vede la folla assiepata sotto il palco di piazza san Giovanni con bandiere e striscioni.

I tre leader del centrodestra chiuderanno la manifestazione di piazza San Giovanni. Gli interventi saranno nel seguente ordine: Silvio Berlusconi, Giorgia Meloni e, in chiusura, Matteo Salvini.

Mentre i partecipanti alla manifestazione del centrodestra, molti dei quali giunti Roma in pullman, riempiono piazza San Giovanni spuntano le bandiere di partito, come quella di Forza Italia e di Fratelli d'Italia. Una reazione alle polemiche sollevate da FdI e FI che chiedevano una manifestazione unitaria senza 'contrassegni' dei partiti della coalizione ma solo il tricolore, mentre il simbolo della Lega è l'unico che appare in bella vista sul palco. Il logo e lo slogan 'Prima gli italiani' sono presenti non solo sul grande striscione che fa da 'quinta' al palco, ma anche sui due maxivideo montati oggi ai lati. Prima gli italiani e il simbolo della Lega spiccano anche sulle transenne che circondano il perimetro della piazza oltre allo slogan 'Lega sempre tra la gente'.