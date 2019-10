Renzi terremota la maggioranza: "Così faccio saltare Quota 100"

"Quota 100 per me è un tema complesso. Per me mettere 20 miliardi di euro in 3 anni per 120mila persone è un errore. Presenteremo un emendamento, se ce la facciamo bene, altrimenti ognuno si prenderà la sua responsabilità. In aula chiederemo di dare quei 20 miliardi alla famiglia, all'abbassamento delle tasse". Matteo Renzi, senatore e leader di Italia Viva, ai microfoni di Giorgio Zanchini a Radio anch'io (Rai Radio1) torna all'attacco e assesta un altro colpo al governo Conte 2. L'ex segretario del Pd con le sue dichiarazioni terremota la maggioranza: "Vedo l'aspetto positivo della manovra, il bicchiere mezzo pieno. Le prime misure sulla famiglia, anche se si può fare di più. Poi non c'è l’aumento dell'Iva. Certo, ci sono alcuni problemini da sistemare, senza troppe tensioni, e sono quelli legati ai micro balzelli, per esempio la sugar tax o l’intervento sulla casa che non hanno un grande impatto sul bilancio ma risultano fastidiosi per i cittadini. Si potrebbe fare un taglio degli sprechi. I micro balzelli li eliminiamo. Italia viva presenterà degli emendamenti seri con delle coperture".

Da Bruxelles pronta la risposta del premier Conte: "Quota 100 c’è ed è un pilastro della manovra. Tutte le forze politiche lo hanno accettato. Poi capisco che una misura possa piacere di più o di meno".