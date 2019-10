"Quota 100 resta". Ultimatum di Conte a Renzi

Indietro non si torna. È questo l'ultimatum del premier Conte che suona come un diktat sulla manovra agli alleati di governo. "Stasera ci sarà un cdm che approverà un passaggio importante della manovra a cui stiamo lavorando. Far quadrare i conti è sempre un problema, per tutti, ma lo stiamo facendo, stiamo rivedendo le ultime misure - ha dichiarato il presidente Consiglio - Ma quando leggo i giornali vedo una rappresentazione che non mi sembra affatto corrispondente alla realtà. Su Quota 100 stiamo rivedendo la misura, vogliamo conservarla perché questo è l’indirizzo politico e stiamo rivedendo anche altre misure. Si era ragionato sulle finestre d’uscita ma Quota 100 rimane senz’altro".

Stamane un Vertice di maggioranza è stato convocato in vista del Consiglio dei ministri di questa sera che dovrà approvare il Documento programmatico di bilancio. Ieri sera un faccia a faccia tra gli alleati è saltato a causa del mancato accordo su quota 100 e riduzione del cuneo fiscale.