Il Parlamento sarà più "magro". Il taglio dei parlamentari è legge

Via libero definitivo della Camera, in quarta lettura, al ddl che taglia i parlamentari. I sì sono stati 553, i no 14 e 2 gli astenuti. Superata di gran lunga la maggioranza assoluta di 316.

«A differenza del Pd e dei 5stelle la Lega non tradisce e mantiene la parola». Così Matteo Salvini, leader del Carroccio, dopo il voto sul taglio dei parlamentari. «Approvato dal Parlamento il ddl costituzionale per ridurre il numero dei parlamentari. Una riforma che incide sui costi della politica e rende più efficiente il funzionamento delle Camere. Un passo concreto per riformare le nostre Istituzioni. Per l’Italia è una giornata storica». Lo scrive su Twitter il premier Giuseppe Conte. "Il Parlamento italiano ha approvato una riforma chiesta e voluta dagli italiani e sono fiera che questo sia stato possibile soprattutto grazie a Fratelli d’Italia. Questo provvedimento infatti non sarebbe passato se Fratelli d’Italia, dall’opposizione e senza chiedere nulla, non lo avesse votato in tutte e quattro le letture. Lo abbiamo fatto perché noi siamo schierati solo con quello che vogliono gli italiani". Lo ha detto interpellata dai giornalisti a Montecitorio, il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, dopo l’approvazione alla Camera del taglio dei parlamentari.

«È un fatto storico, una grandissima vittoria del popolo, dei cittadini italiani visto che in Parlamento passiamo da 945 parlamentari a 600 parlamentari e lo facciamo con una riforma storica che ricorderanno tutti, i nostri figli e i nostri riposti. È emozionante e importantissimo». Lo ha detto il leader del M5S Luigi Di Maio, incontrando i giornalisti a piazza Montecitorio dopo il via libera definitivo al taglio dei parlamentari. Dopo il voto in aula alla Camera, Di Maio ha partecipato a un simbolico taglio delle poltrone in piazza Montecitorio, dove un gruppo di parlamentari 5 Stelle ha aperto uno striscione con alcune poltrone, tagliate simbolicamente con grandi forbici di cartone. «Nessuno discute la centralità del Parlamento - ha continuato il ministro degli Esteri - ma è una cosa importante, logica. Qualcuno storce il naso ma vi dico che si tratta di un risparmio e di una semplificazione, perché con meno parlamentari avremo meno testi pieni di emendamenti, norme e contro norme che complicano la vita degli italiani. Che cosa possiamo fare con i soldi che risparmiamo? Comprare un ammontare di circa 13 mila ambulanze, costruire 100 nuove scuole, comprare centinaia di treni. Sembrano numeri simbolici ma per la vita degli italiani non sono un simbolo. In 40 anni - ha evidenziato - nessuno è riuscito a fare questa riforma. Arrivato il M5S siamo riusciti a fare la riforma e a fare votare praticamente tutti. È un grande successo».