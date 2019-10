La Lega rivendica la presidenza del Copasir e punta su Raffaele Volpi come candidato alla presidenza del Comitato. Sono queste le ultime voci che girano in Parlamento.

Nonostante il nodo nel centrodestra non sia stato ancora sciolto, il Carroccio non intende rinunciare allo scranno più alto del Copasir, casella che spetta di diritto all'opposizione. La candidatura sul piatto è quella di Volpi tanto che è atteso a breve, sempre a quanto si apprende, l'avvicendamento nel Copasir tra i deputati leghisti Riccardo Molinari e Volpi: il primo lascerebbe il posto al secondo per spianare così la strada alla sua candidatura.

A quella poltrona, però, ambisce anche Adolfo Urso di Fratelli d'Italia, mentre Forza Italia sembra tagliata fuori dalla partita in quanto, con Barachini, presiede già l'altra poltrona che spetta normalmente alle opposizioni, quella di presidente della commissione di Vigilanza Rai.

La presidenza del Copasir, l'assemblea che vigila sulle attività dei servizi segreti, assume un significato cruciale in questo momento, viste le accuse al premier Conte di aver favorito contatti tra uomini di Trump e i vertici dei servizi italiani.

Al tempo stesso, però, il presunto coinvolgimento del Carroccio nel "Russiagate" di Gianluca Savoini, potrebbe costituire un ostacolo nel piano di Matteo Salvini. In ogni caso la votazione del presidente avviene a scrutinio segreto. Al momento 5 seggi sono appannaggio della maggioranza (Pd-5 Stelle) e 5 alle opposizioni (Fi, Fdi, Lega).