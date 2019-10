È terminata, in un’ Aula della Camera di certo non affollata (assenti i deputati leghisti, solo una trentina i presenti), la discussione generale sulla riforma che riduce il numero dei parlamentari. L’esame riprenderà domani, alle 14. Sempre nella giornata di domani è atteso il via libera definitivo alla riforma. Per l’approvazione serve la maggioranza assoluta.

«Mi aspetto una larga maggioranza» domani alla Camera sul taglio dei parlamentari. Lo ha affermato il ministro per i Rapporti con il Parlamento e delega alle riforme, federico D’Incà, parlando con i giornalisti al termine dell’accordo raggiunto sull’intero pacchetto di riforme. «Mi attendo che anche le opposizioni votino a favore, i numeri ci sono e riterrei un grave errore se le opposizioni dovessero decidere di non venire in Aula o addirittura votare contro la riforma». Ma per D’ Incà domani i numeri che approveranno in via definitiva il taglio degli eletti saranno alti, «dovremo avere vicino ai 630 sì».