"Salutiamo i poltronari". Meloni, Salvini e Toti tra i manifestanti

Bagno di folla per il leader della Lega Matteo Salvini a piazza Montecitorio mentre la presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, che ha indetto la manifestazione di protesta contro il governo bis esulta: "Oggi avremmo potuto riempire piazza del Popolo per quanti siamo, altro che queste piazze!". In piazza con i due leader c'è anche il governatore della Liguria, Giovanni Toti, mentre mancano all'appello i parlamentari di Forza Italia che hanno scelto di fare opposizione al nuovo esecutivo rossogiallo dentro le Aule parlamentari.