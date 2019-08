Trump tifa Conte: spero che resti premier

Mentre i 5stelle e il Pd trattano per la formazione del nuovo governo arriva l'endorsement che non ti aspetti. È quello del presidente americano Donald Trump che in un tweet ha espresso il suo apprezzamento per il premier Giuseppe Conte auspicando che resti presidente del Consiglio. Messaggio forte e chiaro, nonostante il piccolo errore di battitura visto che Conte viene chiamato "Giuseppi". Refuso corretto in un secondo tweet, per il resto identico al precedente.

Starting to look good for the highly respected Prime Minister of the Italian Republic, Giuseppe Conte. Represented Italy powerfully at the G-7. Loves his Country greatly & works well with the USA. A very talented man who will hopefully remain Prime Minister!